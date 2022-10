Foot-National : une ASNL têtue l'emporte face à Saint-Brieuc (2-1)

L'ASNL s'est imposée ce vendredi soir, à Marcel Picot, face au dernier au classement , Saint-Brieuc. Les Bretons ont pourtant ouvert le score en début de match par Kerbrat (8'), avant que Neil El Aynaoui n'égalise (38') et que Diafra Sakho (77') ne donne la victoire aux Nancéiens. Ce succès permet à l'ASNL de remontrer à sixième place et recoller ainsi avec le haut du classement.

La réaction du coach de l'ASNL, Albert Cartier, après le match contre Saint-Brieuc

Neil El Ayanoui porte l'ASNL

Si l'ASNL s'est imposée, elle le doit en très grande partie à son jeune milieu de terrain, Neil El Aynaoui. Infatigable et soucieux d'aller vers l'avant. Il a littéralement porté son équipe, pas seulement en égalisant de la tête, mais en étant le métronome du jeu. Un domaine dans lequel les Nancéiens n'ont pas toujours été inspirés, notamment en première période.

Le peu d'enchaînement en première intention a sans doute fait longtemps défaut et a permis à l'adversaire de prendre ses aises, avant de craquer sur deux actions similaires : deux ballons récupérés en zone défensive, amenés en peu de touche de balle vers le camp breton pour aboutir à deux centres devant le but et deux conclusions.

Le rôle de Neil El Aynaoui a donc été primordial dans la construction de cette victoire, au four et au moulin, il s'est évertué faire jouer ses coéquipiers. A l'aise techniquement, par ses prises de balle et son orientation du jeu, Neil a permis à son équipe de ne pas tomber dans un faux rythme, et surtout, de rester en éveil pour éviter une déconvenue qui aurait été mal venue, contre une formation bretonne en grande difficulté.