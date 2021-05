Foot – National : Vainqueur à Quevilly (0-1), le SCB décroche le titre de champion de France

Les "Lions de Furiani" avaient marqué de leurs griffes ce championnat dès l’entame en allant s’imposer de manière éclatante chez l’un des favoris, le Red Star, 5 buts à 2. Ils ont bouclé leur tour de France tout aussi brillamment en mettant à la raison l’autre favori, Quevilly.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre les deux, le Sporting est l’équipe qui est restée le plus longtemps en tête de ce championnat. Sebastien Salles-Lamonge, maître à jouer bastiais, reconnait que le sérieux et le travail ont payé. « On a énormément travaillé, sans doute plus que les autres et on est récompensé ce soir. C’est magnifique ce que l’on vit tous ensemble. On se régale. Sur le terrain, on se bat les uns pour les autres. C’est ce qui fait que l’on se sent très bien dans ce club ».

La saison a été longue et sous pression, la pression de redonner au club ses lettres de noblesse et sa vraie place pour Yohan Bocognano. « On a un peu plus marqué l’histoire du club. C’est quelque chose de grandiose. Il y a 5 ans, j’ai failli arrêter. Et au final je suis là. Et on est champion, on monte en ligue 2. Je suis très fier. »

C’est Julien Le Cardinal qui, à l’heure de jeu, a libéré son équipe et donné le coup d’envoi d’une nouvelle soirée de liesse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La fête lancée hier soir sur la pelouse et dans les vestiaires de Quevilly, puis relayée dans les rues de Bastia, devraient connaître une troisième mi-temps ce matin à 11h, à l’arrivée des joueurs à Poretta.