Foot - National 2 : Bergerac et Trélissac connaissent leur calendrier

Les calendriers de National 2 ont été dévoilés ce lundi 17 juillet. On savait déjà depuis la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de derby entre Bergerac et Trélissac cette saison car les deux équipes ne sont pas dans les mêmes groupes. On sait désormais que les deux clubs ouvriront leur saison à l'extérieur.

Le BPFC commencera par un déplacement à Colomiers le 12 août. Le 19 août les Bergeracois iront à Fréjus-Saint-Raphaël. Ils recevront l'équipe de Paulhan Pezenas le 26 août. De son côté, Trélissac se déplacera à Saint-Malo en ouverture de la saison, avant de recevoir le Stade Rennais la semaine d'après. Toute la saison, les rencontres démarreront à 20h.

► Retrouvez le calendrier complet sur le site de la fédération de foot.