Foot - La réserve de l'ASSE bat Andrézieux à 10 contre 11

En championnat de Nationale 2, pour le compte de la 12e journée, la réserve de l'AS Saint-Étienne a battu Andrézieux-Bouthéon FC, dans le derby de la Loire. Un but dans les arrêts de jeu et une bonne nouvelle pour le maintien.

Saint-Étienne, France

La réserve de l'ASSE a remporté le derby contre Andrézieux-Bouthéon FC, samedi 23 novembre. Une victoire à l'arrachée par le plus petit des écarts 1-0, un but inscrit dans les arrêts de jeu. Grâce à ce succès, les verts sortent de la zone rouge et reviennent à hauteur de leur adversaire du soir au classement (13e sur 16, Andrézieux est 14e à la différence de but).