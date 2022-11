L'entraîneur du Nîmes Olympique, Nicolas Usaï, quitte le club

C'est une annonce de dernière minute, révélée par nos confrères d'Objectif Gard, Nicolas Usaï n'est plus l'entraîneur du Nîmes Olympique. Le club l'a confirmé dans un communiqué ce mercredi 16 novembre. Selon Rani Assaf, le président, joint au téléphone, c'est une séparation d'un commun accord. Ancien joueur d'Alès, Nicolas Usaï était arrivé chez les Crocodiles en tant que coach le 5 janvier dernier et avait succédé à Pascal Plancque. Le mariage entre l'entraîneur et le club aura duré 315 jours.

