VIDÉO - Foot : Noël Le Graët, le président de la FFF, invité de Stade Bleu

Jacques Vendroux, le patron des sports de Radio France, recevait ce dimanche le patron de la FFF : Noël Le Graët. L'ancien maire de Guingamp est revenu sur l'équipe de France et son niveau actuel en vue du Mondial 2018, le sélectionneur Didier Deschamps, la finale de la Coupe de France à venir entre Paris et Angers ce samedi, la saison de Ligue 1 qui s'est achevée et la Coupe du monde féminine organisée en France en 2019.

VIDEO. Noël Le Graët, invité de Stade Bleu.