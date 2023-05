Foot : on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe de la Creuse

Le tirage des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe de la Creuse a eu lieu mercredi 3 mai à Guéret.

Le district de la Creuse a réalisé le tirage des matchs pour la Coupe de la Creuse, ce mercredi 3 mai. Seule une affiche est connue avec certitude, en attendant les résultats complets des huitièmes de finale.

Coupe de la Creuse

Les quarts de finale seront disputés le 4 juin :

Match 1 : ES Evaux-Budelière - USC Bourganeuf

Match 2 : US Vallière ou ES Bénévent-Marsac - ES Gueretoise B

Match 3 : US Saint-Agnant-de-Versillat - AS Saint-Sulpice-le-Guérétois ou CA Peyrat-la-Nonière

Match 4 : EF Aubusson ou Gouzon Avenir - ES Ahun ou CS Boussac

Les demi-finales devraient se jouer le 18 juin. La première opposera le vainqueur du match 2 au vainqueur du match 3. La seconde opposera le vainqueur du match 1 au vainqueur du match 4. La finale se disputera à Guéret le 24 juin

Coupe de la Creuse U14 - U15

Les affiches sont en revanche complètes et connues chez les plus jeunes. Pour U14 et U15, les quarts de finales seront disputés le 20 mai.

Match 1 : RFC Sainte-Feyre - Dun-Naillat-Bénévent-Marsac-Bourganeuf

Match 2 : AS Saint-Sulpice-le-Guérétois - Creuse Pole Sud

Match 3 : US Auzances - Saint Fiel Foot ACC 23

Match 4 : FC 2000-Nord Est Creuse-Espoirs Combrailles - ES Guéretoise

Les demi-finales seront disputées le 27 mai. Elles opposeront le vainqueur du match 3 au vainqueur du match 1 ; le vainqueur du match 2 au vainqueur du match 4. La finale sera jouée le 3 juin à Mérinchal.

Coupe de la Creuse U16 - U17

Chez les U16 et U17, on en est déjà aux demi-finales. Elles seront disputées le 20 mai.

RFC Sainte-Feyre - l'ES Gueretoise

Bénévent-Marsac-Dun-Naillat-Bourganeuf - Creuse Pole Sud

Comme pour les U14-U15, la finale aura lieu le 3 juin à Mérinchal.

Coupe de la Creuse - Féminines

Les demi-finales auront lieu le 13 mai.

US Saint Agnant de Versillat ou Lussat-Chambon - USS Merinchal

Sud-Est Creuse Felletin - Evaux-Budelière-Mainsat-Sannat

La finale aura lieu le 20 mai à Mainsat.

Coupe André Lateras

Le district a également procédé au tirage au sort des autres coupes. Pour la coupe André Latéras, les demi-finales auront lieu le 4 juin.

EF Aubusson - RFC Saint Feyre

ESM La Souterraine - AS Saint-Sulpice-le-Guérétois

Coupe Jean Bussière

Les demi-finales auront lieu le 4 juin.

Gouzon Avenir - CS Boussac

ES Guérétoise C ou Sainte-Feyre - US Auzances

Coupe Gilbert Andrivet

Les quarts de finale se disputeront le 21 mai.

Match 1 : ES Saint Maurice - RFC Sainte-Feyre

Match 2 : US Saint Fiel - US Saint Vaury

Match 3 : USS Merinchal - ES Mainsat-Sannat ou US Auzances

Match 4 : JS Mautes - AS Lussat ou US Grang-Bourg

Les demi-finales auront lieu le 4 juin. Le vainqueur du match 4 affrontera le vainqueur du match 1. Le vainqueur du match 3 jouera contre le vainqueur du match 2.