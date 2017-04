VIDEOS - Paris surclasse Monaco et s'offre sa 4e Coupe de la Ligue d'affilée, un record

Le PSG a écrasé Monaco (4-1) samedi soir en finale de la Coupe de la Ligue. Paris est sacré pour la quatrième fois de suite dans cette compétition, une première. Revoir tous les buts en vidéo !

Le Paris Saint-Germain a fait un premier pas dans la bataille de la suprématie du football français. Paris s'est offert Monaco (4-1) pour remporter une quatrième Coupe de la Ligue samedi soir au Parc OL grâce à des buts signés Draxler, Di Maria et un doublé de Cavani.

Quatre Coupes de la Ligue consécutives (sept au total), c'est un record pour un club français. Bien sûr, ce trophée est relativement accessoire pour un club comme Paris et son budget de 500 millions d'euros. Mais la victoire s'était transformée en passage obligé compte tenu du contexte, cette incroyable élimination à Barcelone en 8e de finale de Ligue des champions: 6-1, malgré un succès 4-0 à l'aller. L'ASM a raté l'occasion de rafler son premier trophée depuis 2003.

Les buts en vidéo

90e. Cavani s'offre un doublé d'une puissant demi-volée (4-1).

54e. D'une superbe reprise de volée, Edinson Cavani permet aux Parisiens de prendre le large (3-1).

44e. Angel Di Maria permet au PSG de reprendre l'avantage avant la pause sur une passe de Draxler (2-1)

27e. Thomas Lemar égalise pour Monaco d'une superbe frappe (1-1).

4e. Julian Draxler rapidement ouvre le score pour Paris (1-0). Le joueur parisien est hors-jeu sur la passe de Di Maria (1-0).

La cérémonie d'ouverture

Ascendant psychologique ?

Surclasser Monaco pour tenter d'oublier Barcelone. Avec cette nette victoire, les Parisiens envoient aussi un message clair aux Monégasques. A huit journées de la fin du Championnat, ils vont se battre jusqu'au bout pour aller chercher le titre et refaire leurs trois points de retard sur l'ASM. Et tenteront bien sûr d'aller décrocher la Coupe de France pour faire oublier la Ligue des champions...

En Coupe de la Ligue, l'équipe de Monaco a montré qu'elle était un peu usée, avec son calendrier si chargé. Les absences ont lourdement pesé. Celle du buteur colombien Radamel Falcao notamment, forfait à cause d'un coup à la hanche dont il n'arrive pas à se remettre depuis le 11 mars. Le jeune Kylian Mbappé, si impressionnant depuis la mi-saison, a tenté quelques accélérations mais a eu du mal à exister. En milieu de terrain, Fabinho était quant à lui suspendu et a beaucoup manqué aux siens, de plus en plus dépassés au fil de la rencontre. Voilà les Monégasques prévenus. Ses festivals offensifs et ses superbes prestations depuis le début de la saison laisseront un goût d'amertume si il n'y a pas de titre au bout.