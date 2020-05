Surprise ce lundi, alors que le club du Pau FC devrait connaître un dénouement positif dans sa quête de Ligue 2, le coach Bruno Irles annonce via Twitter qu’il ne poursuit pas l’aventure.

Foot - Pau FC : l’entraîneur Bruno Irles n’attend pas la montée et quittera le club fin juin

Bruno Irles sera resté un an et demi à la tête du Pau FC.

Bruno Irles ne sera plus entraîneur du Pau FC quand le foot pourra reprendre. Il l’annonce lui-même ce lundi via son compte Twitter. Joint par France Bleu Béarn, l'entraîneur a confirmé l'information, il souhaite s'en tenir à son communiqué pour le moment.

Un an et demi à la tête du club béarnais

Arrivé en janvier 2019 à la suite de Raffaele Novelli, Bruno Irles a redressé la situation sportive du club, en décrochant le maintien grâce à une phase retour solide, puis en amorçant une saison 2019/2020 sur de mêmes bases, propulsant le Pau FC parmi les candidats à la montée. Les supporters n'ont pas oublié non plus le parcours en Coupe de France du club, tombeur des Girondins de Bordeaux avant de se faire éliminer - avec les honneurs - par le PSG.

Champion d'automne, le club a continué sur sa lancée, et est toujours leader de National alors que le championnat est suspendu. C'est justement ce lundi que le comité exécutif de la Fédération Française de Football doit se prononcer (avant une Assemblée générale le 20 mai), sur le dénouement du championnat National, un potentiel titre décerné au Pau FC et une possible montée en Ligue 2. Ce sera quoi qu'il arrive sans Bruno Irles.