Foot : Paul Pogba déclare officiellement forfait pour le Mondial après son opération du genou

Les calculs n'étaient pas bons, et le secret de polichinelle, même si certains espéraient encore : l'avocate de Paul Pogba a officialisé ce lundi l'absence de son client pour la Coupe du monde de football 2022. Le milieu de terrain français, même s'il a repris "partiellement" l'entraînement collectif avec la Juventus après son opération au genou début septembre, ne sera pas opérationnel à temps pour le Mondial et déclare forfait.

"Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération. Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", a indiqué Rafaela Pimenta, agente et avocate du joueur, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Paul Pogba avait repris l'entraînement collectif avec la Juventus Turin ces derniers jours, mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison, rendant impossible une sélection dans la liste annoncée le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps. Le milieu de terrain n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril. "Paul va continuer à donner le meilleur de lui-même pour être de retour sur le terrain pour les fans et son équipe le plus tôt possible", a elle ajouté Rafaela Pimenta.

Un nouveau coup dur pour les Bleus, déjà privés de N'Golo Kanté, son binôme du milieu de terrain en 2018. . Une paire essentielle dans le système de Didier Deschamps, qui va devoir faire sans elle au Qatar dès le 22 novembre pour le premier match contre l'Australie.