Objet fétiche du supporter, le maillot de football est toujours très attendu en début de saison, surtout à Lille et Lens qui font partie des clubs français écoulant le plus de tuniques officielles chaque année.

Lille, France

Le RC Lens a beau être en Ligue 2 de football, le nombre de maillots écoulés la saison passé a de quoi faire pâlir plus d'un club de Ligue 1 : 10 000 maillots ont été vendus. Le club sang et or espère faire mieux encore cette année avec un nouvel équipementier qui fait sourire de ce côté des Alpes: il s'agit de l'Italien Macron qu'il faut prononcer Macrone pour éviter toute confusion avec un Président de la République actuel ! La marque originaire de Bologne, dans le Nord de l'Italien, a déja équipé dans le passé Monaco, est sous contrat actuellement avec Nice et Auxerre. Obtenir Lens était important pour le responsable marketing de Macron, Francesco Martinelli :

C'est un super club qui a fait l'histoire du foot français qui a des supporters énormes, passionnés avec une ambiance au stade incroyable

📢 Certaines tailles du maillot away sont en rupture de stock !!! 😖😱

Mais tout sera rentré dans l’ordre pour le match amical Lens - Saint-Etienne du 21 juillet où un réassort est prévu ! 😁 #Maillots1819#FierDEtreLensois#RCLASSE#rclenspic.twitter.com/yCyvuXnnXV — Racing club de Lens (@RCLens) July 13, 2018

Macron équipe 60 équipes de football en Europe, Lens entrera dans le top 10 des clubs qui vendent le plus de maillots. La marque italienne fait notamment sensation cette saison avec un retour aux couleurs d'origine de Lens : le noir, pour représenter la gaillette (le charbon) et le vert parce que les joueurs en 1906, année de création du club, s'entraînait sur la place Verte, l'ancien nom de la Place de la République.

Lille championne des ventes de maillots

C'est le Losc qui remporte de très loin le championnat des ventes de maillots de football dans le Nord-Pas-de-Calais. Le club refuse de communiquer des chiffres mais le responsable de l'agence qui gère le merchandising du club évoquait il y a un an un objectif de 30 000 maillots vendus par l'équipementier New Balance en 2017/2018 (19 000 ont été vendus lors de la saison 2016/2017). C'est toutefois très loin des 78 000 écoulés après le titre de champion de France en 2011 et à des années lumières des 700 000 maillots vendus par le PSG.

Les ventes modestes de Valenciennes

Du côté de Valenciennes, le club en a terminé avec la marque de football de Decathlon, Kipsta. Le maillot du club du Hainaut aura également une tonalité italienne cette année avec la marque Acerbis, venue des sports mécaniques et qui investit désormais les vestiaires des sports collectifs. Un millier de maillots ont été vendus la saison passé par le VAFC. Une goutte d'eau dans le budget du club de Ligue 2 mais l'équipementier verse quand même de l'argent en plus d'équiper les joueurs de la tête aux pieds. Ce n'est pas le cas d'autres clubs de Ligue 2 qui ne bénéficient que de l'équipement gratuit sans toucher aucun chèque de la marque. Quoi qu'il en soit, ces revenus issus des ventes de maillots représentent une part négligeable dans le budget de nos trois clubs nordistes, très loin derrière les sponsors, les droits télé et la billeterie. Pour le supporter, en revanche, il faut de plus en plus casser sa tirelire avec des maillots qui coûtent de 65€ (Valenciennes) à 75€ (Losc) et même 80€ pour Lens.