Foot - reconfinement : "Une grande incompréhension" pour le président du Puy Foot 43

Une partie du sport professionnel français va continuer. L'autre sera à l'arrêt. Le gouvernement a décrété que les trois premiers échelons du football hexagonal (Ligue 1, Ligue 2 et National) vont pouvoir poursuivre leurs championnats. Ce ne sera donc pas le cas du Puy Foot 43 qui évolue en National 2. Entretien avec son président Christophe Gauthier.

France Bleu : Comment avez-vous accueilli la nouvelle de l'arrêt de votre championnat ?

Christophe Gauthier : "Nous n'étions pas très surpris. Mais il y a cette grande incompréhension. pourquoi le National 1 continu et pas le National 2 ? Sachant qu'aujourd'hui les deux niveaux sont professionnels. Quand on nous demande de faire des déplacements le soir malgré le couvre-feu, on nous considère comme professionnels mais plus aujourd'hui ? On veut nous faire croire que c'est une décision sanitaire alors que c'est une décision financière. On arrête les championnats qui ne sont pas concernés par les droits TV."

FB : Mais les Clubs de Ligue 1 sont soumis à des protocoles sanitaires très strictes...

CG : "C'est vrai et vu les conditions je comprends que la Ligue 1 puisse continuer. Mais j'essaye de comparer mon niveau à celui de National. Et j'ajoute que le Puy Foot 43 est favorable à cette décision (de l'arrêt) mais quand on veut prendre une décision sanitaire on l'applique quels que soient les retours financiers".

FB : Vous pensez pouvoir reprendre ?

CG : "L'an dernier j'ai dit que nous avions saccagé une saison et là nous allons en saccager une autre. Il aurait peut-être fallu n'en saccager qu'une seule."

FB : Et ne pas démarrer ?

CG : "Ou ne pas interrompre la précédente et la laisser perdurer parce que tout le monde a bien consciences que cette épidémie repartirait. Tout le monde savait que l'automne serait compliqué."

FB : Avec l'arrêt, vous allez pouvoir bénéficier du dispositif de chômage partiel...

CG : "Oui mais quand on vous dit que cela pourrait reprendre au 1er décembre je ne peux pas demander à mon coach d'arrêter les entrainements. Et si nous voulons avoir le droit au chômage partiel, il faut tout arrêter. C'est un peu tordu comme proposition."

FB : Vous deviez disputer le 6e tour de la Coupe de France ce week-end...

CG : "Oui mais je ne focalise pas dessus. Je crois que pour trouver des créneaux dans le premier semestre 2021 cela sera très compliqué. Il vaut mieux l'arrêter définitivement. En plus comment voulez-vous qu'aujourd'hui un club de National 3 puisse affronter un club de Ligue 1 ?"