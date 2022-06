FC Lorient : Régis Le Bris nommé officiellement entraineur des Merlus

Au lendemain de l'officialisation du départ de Christophe Pélissier, Loïc Féry le président du club annonce avoir nommé Régis Le Bris comme nouvel entraineur des Merlus. Un contrat pour une durée de trois ans.

"Un choix identitaire" pour le président du club. Un choix qui s'inscrit aussi et surtout dans le projet du club ; celui de rester uni même dans les moments difficiles, comme ce fut le cas cette saison pour le FCL. C'est d'ailleurs l'une des raisons évoquées par Loïc Fery à propos du départ de Christophe Pélissier : "Je ne me sentais pas capable d'être aussi fortement derrière le staff que je l'ai été ces deux dernière années" a déclaré le président. Il parle de "fin d'un cycle".

Première saison sur le banc de Ligue 1

Régis Le Bris était à la tête du centre de formation et entraineur de l'équipe réserve du FCL, qui évolue en National 2. Pour autant, il vient d'obtenir son BEPF, son diplôme d'entraineur professionnel. Mais Loïc Fery a mis les choses au clair : "Il ne débarque pas comme ça dans la fonction. Cela fait des années qu'il entraine et il connait très bien le club. Par ailleurs il a eu de très bon résultats."

Régis Le Bris est entraineur depuis 19 ans. Il est arrivé au FC Lorient à l’été 2012 en provenance du Stade Rennais. Il a notamment remporté le titre de champion des 18 ans Nationaux en 2007 et la Coupe Gambardella la saison suivante, quand il était en poste à Rennes.

Nommé Directeur du Centre de Formation du FC Lorient en 2012, Régis Le Bris a ensuite remporté le titre de champion de France U17 en 2015 avec le FCL avant de prendre les rênes de l’équipe réserve la saison suivante et ce, jusqu’à la fin de cette dernière saison. L’équipe réserve du FCL a terminé deuxième de sa poule de National 2, avec le titre honorifique de meilleure réserve professionnelle de France.

Régis Le Bris ce n'est pas un pari, c'est une décision. Et comme dans toute décision, il y a un risque - Loïc Féry

Le président a donc tenu à préciser : "Je n'aime pas parler de pari, c'est une décision. Diriger c'est savoir prendre des décisions et n'importe quelle décision est toujours risquée" a-t-il assuré.

Une saison avec quatre relégations directes

De son côté Régis Le Bris se dit fier de telles responsabilités : «En tant que directeur et entraineur du centre de formation, j’ai apporté ma contribution à la construction du projet du FC Lorient depuis 10 ans. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé et nous allons l’aborder avec humilité et ambition. Soyez sûrs de notre engagement total et constant», a déclaré le nouvel entraineur dans un communiqué du club.

Un engagement nécessaire à l'aube d'une saison de tous les dangers. L'année prochaine, quatre clubs vont être directement relégués en Ligue 2 afin de ramener la Ligue 1 à seulement 18 clubs.

Le staff du centre de formation encore en réflexion

Pour ce qui est du staff, Loïc Féry a détaillé : "Régis Le Bris sera entouré d'Erwann Le Postec de Jean-Marie David et de Pierre Bazin". Pour le moment aucune information concernant la personne qui prendra sa suite à la tête du centre de formation n'a été évoquée. "Nous sommes encore en réflexion", a confié le président.