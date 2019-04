Foot : Rodez s’offre une remontée historique en Ligue 2 en battant Boulogne-sur-Mer (3-1)

Rodez, France

26 ans que le RAF attendait ça ! Le Rodez Aveyron Football a joué pour la dernière fois en Ligue 2 lors de la saison 1992-1993. Et l’année prochaine, les Ruthénois vont donc retrouver le monde pro. Le RAF est assuré de terminer dans les deux premiers du championnat de National après sa victoire contre Boulogne-sur-Mer (3-1).

La fête à Paul-Lignon

Plus de 6.000 personnes ont assisté à ce match de la montée jeudi soir à Rodez. Pierre Bardy, Joris Chougrani et Florian David ont inscrit les trois buts ruthénois de la soirée. Cette neuvième victoire de suite à la maison est synonyme de montée en Ligue 2 !

La saison parfaite

Face à Boulogne, le RAF a enregistré une 20ème victoire en 30 journées. Rodez n'a perdu qu'à quatre reprises cette saison et est promu à quatre journées de la fin. Une épopée incroyable quand on sait que Rodez Aveyron Footbal a frôlé la relégation en CFA 2 (la cinquième division) il y a trois ans. La saison dernière, tout juste promu en National, le club surprend tout le monde. Les "Sang et Or" jouent la montée quasi toute la saison. Toutefois, ils s'écroulent en fin d'exercice et finissent quatrièmes. La saison 2018-2019 est donc la bonne. dans le stade Paul-Lignon plein comme jamais.