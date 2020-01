Foot Ligue 2 : sans surprise Pascal Plancque n'entrainera plus le Chamois Niortais FC

Niort, France

Dans un communiqué de presse, la direction des Chamois Niortais FC indique ce dimanche après-midi qu'elle a décidé en accord avec Pascal Plancque "de mettre un terme à leur collaboration qui avait débuté le 13 janvier 2019". La sortie samedi 4 janvier des 32 ème de finale de la Coupe de France contre les réunionnais de la JS Saint-Pierroise qui évoluent quatre divisions en dessous a été la défaite de trop.

A l'issue du match de samedi, Pascal Plancque avait déclaré : "on a tout fait à l'envers du début à la fin, on n'a l'impression que l'on peut jouer huit heures de suite sans pouvoir marquer ni même se créer d'occasions. Il y a une faillite sur le plan du jeu et on a été insignifiant dans la créativité". Après cette défaite et cette humiliation, l'entraineur de l'équipe des Deux-Sèvres savait qu'il ne pouvait plus rester dans le club de Ligue 2 encore très longtemps, la décision de fin de collaboration est donc tombée 24 heures plus tard.

En championnat de Ligue 2, la dernière victoire remontait à fin novembre

Le dernier match gagné des Chamois Niortais FC remonte en championnat de Ligue 2 au 22 novembre dernier, c'était contre le promu Rodez Aveyron Football. Sur 13 matches en championnat depuis septembre 2019, cela a été d'ailleurs leur seule victoire !

Pas de réaction avant la conférence de presse organisée en début de semaine indique la direction des Chamois

Les joueurs reprendront le chemin du stade dès demain lundi en attendant la nomination d'un autre coach. " Ce lundi matin, l'entrainement sera pris en charge par Jean-Philippe Faure, entraîneur adjoint, épaulé par le staff technique", précise le communiqué des Chamois. Pour le moment aucune autre réaction, "on préfère attendre la conférence de presse organisée ce lundi ou mardi ", nous déclare Romain Lechat, le responsable communication du club de Ligue 2.