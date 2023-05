Foot : Sylvain Matrisciano nommé directeur du centre de formation du FCSM

Ça bouge dans l'organigramme du FC Sochaux-Montbéliard ! Pas de mouvement du côté de l'entraîneur Olivier Guégan et de son staff, malgré les demandes répétées de certains supporters. On connaît en revanche le nom du nouveau directeur du centre de formation des jaune et bleu. Sylvain Matrisciano prendra la place de Jean-Sébastien Meyrieux à Seloncourt d'ici la fin de saison,

L'ancien gardien de but professionnel dans les années 1980 à Besançon était le directeur du centre de formation de l'AS Nancy Lorraine depuis décembre 2022. Dans le même temps, le FCSM annonce l'arrivée d'un nouveau joueur . Christ Makosso, 19 ans, signe son premier contrat professionnel avec les jaune et bleu. Il renforçait déjà l'équipe réserve depuis le début d'année.