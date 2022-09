Foot : Thomas Robinet, meilleur buteur de La Berri la saison dernière, quitte Châteauroux pour Nancy

À quelques heures de la fin du mercato estival, La Berri a confirmé ce jeudi le départ de son meilleur attaquant : Thomas Robinet, auteur de 18 buts la saison passée sous le maillot rouge et bleu. Depuis plusieurs jours déjà l'absence du rhodanien d'origine aux entrainements castelroussins n'était évidemment pas passé inaperçue et les rumeurs de plus en plus insistantes des derniers jours qui l'envoyaient à Nancy ont été confirmées par un communiqué de La Berrichonne Football indiquant "Les dirigeants castelroussins se sont mis d'accord avec Ostende pour un transfert."

Nancy via Ostende

En effet, c'est au club flamand que Thomas Robinet est officiellement transféré mais Ostende également propriétaire de l'ASNL prête dans la foulée l'attaquant de 26 ans au club lorrain, concurrent direct de La Berri actuellement 17e de National .

C'est évidemment un coup de tonnerre pour La Berri même si des renforts sont vraisemblablement à prévoir. Avec ce transfert, le club berrichon cède en effet son meilleur canonnier. Thomas Robinet a fini la saison dernière, largement en tête du classement des buteurs castelroussins avec 18 réalisations. Il était même le 4e meilleur buteur de National. Il restait pourtant 2 ans de contrat à Robinet mais le numéro 9 avait signifié au club sa volonté de départ.

Fin de Mercato agitée

Après un été très tranquille en mouvement d'effectif la fin du mercato berrichon est donc bouillonnante. Car l'autre attaquant vedette de La Berri Siriné Doucouré est lui aussi concerné par des rumeurs de départ. Des arrivées cependant sont aussi dans les tuyaux. Dans la foulée du départ de Robinet La Berri a ainsi annoncé l'arrivé de Florian Bianchini un jeune attaquant de 21 ans, milieu de terrain excentré prêté pour une saison par Amiens. Natif de Reims, Florian a débuté en région parisienne. Passé par l’US Montreuilloise, Le Réveil Nogentais puis l’International Espoir Club de Château-Thierry, Florian a finalement intégré le centre de formation d’Amiens en 2016.

Il est ensuite passé par toutes les catégories jeunes. et a connu les joies de la sélection nationale en France U19. Mais quelles que soient les circonstances le jeune attaquant ne sera pas qualifié et donc pas sur le terrain demain soir du Puy-en-Velay ou La Berri se déplace pour la 4e journée de championnat national.

Le mercato estival s'achève ce soir à 23 heures.