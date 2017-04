Foot : Trelissac remporte le derby du Périgord face à Bergerac

Le Bergerac Périgord Football club s'est incliné 2-0 au stade de Campréal face au Trélissac Football Club. La montée en national s'éloigne pour les Bergeracois, la descente s'éloigne également pour les Trélissacois. Un millier de spectateurs a assisté à ce derby dont l'ancien bleu Alain Roche

Le derby du Périgord a tourné à l'avantage de Trélissac qui s'est imposé 2-0 face à Bergerac. Ce match disputé devant un millier de spectateurs et sous un grand soleil au stade de Campréal n'a vraiment démarré qu'à la 62e minute avec l'expulsion de Youssef Zidane après son deuxième carton jaune.

Dans la foulée Anthony Petrilli a ouvert le score pour les Trélissacois et Rémy Gauthier a doublé la mise. Trélissac est 10e et s'éloigne de la relégation en CFA 2, de son côté Bergerac est 3e et se met en difficulté dans la course à la montée.

Une petite rivalité mais une rivalité quand même!

Le Trélissacois Anthony Petrilli qui disputait son premier derby a pu mesurer qu'il s'agissait bien d'un vrai derby "Il y a du monde dans les tribunes, y'a plus d’engagement sur le terrain, après je suis le premier à vouloir qu'il monte!"

Christophe Fauvel le président du BPFC "C'est un derby, un match très fermé où les deux équipes se neutralisent un petit peu, c'est "la préfecture contre la sous-préfecture mais au-delà du résultat on a eu une belle fête du football sur une terre de rugby, il faut toujours le rappeler!"