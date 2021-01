Foot : trois mois après la date initiale, le FCBJ affronte Annecy pour le 6e tour de la Coupe de France

Sans public, en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, et avec trois mois de retard sur la date initiale. C'est en résumé dans ces conditions que les footballeurs berjalliens affrontent Annecy, ce samedi 30 janvier, à partir de 14h. La rencontre aura lieu au stade de Chantereine, à huis-clos. Elle aurait du avoir lieu le 31 octobre.

Annecy évolue en National 1, la 3e division, et les Hauts-Savoyards pointent à l'avant-dernière place. Les Berjalliens sont en National 3, deux niveaux en dessous. Ils n'ont pas joué depuis plus de trois mois - en raison de la suspension de ce championnat - mais ils sont en tête. En plus de la différence de niveaux que l'on trouve souvent en Coupe de France et ce qui fait que cette compétition est à part, ce n'est pas dans les mêmes conditions que les deux formations ont préparé ce match.

Pas les mêmes conditions qu'Annecy pour préparer la rencontre

Les Berjalliens n'ont pu reprendre l'entraînement en collectif que début décembre et seulement depuis une dizaine de jours les séances avec contact. Ils n'ont pas eu de dérogation pour s'entraîner après le couvre-feu de 18h. C'est donc par groupe, en fonction des horaires de travail des uns et des autres, qu'ils mènent des séances en journée. Certains s'entraînant le matin, d'autres l'après-midi. De son côté, Annecy, qui évolue à un échelon semi-pro, n'a pas arrêté son championnat, à enchaîner les matches et peut s'entraîner comme il l'entend.

Mais ne comptez pas sur le FCBP pour se lamenter. Les Ciels et Grenats ont trop hâte de jouer ce match "le seul depuis longtemps et le seul au menu pour l'instant" disent l'entraîneur adjoint et le préparateur physique. Vendredi, à la veille du match, les joueurs effectueront un test PCR.

Faouzi Messai est l'adjoint de l'entraîneur Jérémy Clément, ex-joueur pro en formation à Clairefontaine cette semaine. Copier

Adrien Commandeur est le préparateur physique des Ciels et Grenats. Copier