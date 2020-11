Alors que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 marquent une pause en raison des matchs internationaux, les clubs de Brest et Guingamp se sont mis d'accord pour disputer un match amical afin de combler le vide.

Footnall : un match amical entre Brest et Guingamp vendredi

Le Stade Brestois d'Olivier Dall'Oglio (entraîneur) et Jean-Kévin Duverne (capitaine) ira à Guingamp vendredi

Trêve internationale ne rime pas avec vacances pour ceux qui ne sont pas concernés. Alors que des matchs internationaux vont se jouer un peu partout cette semaine et jusqu'en début de semaine prochaine, les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont à l'arrêt.

Match à huis clos vendredi à Guingamp

Afin de combler le vide et de garder le rythme, Brest et Guingamp viennent de se mettre d'accord pour disputer un derby amical à huis clos. C'est En Avant (Ligue 2), qui recevra le Stade Brestois (Ligue 1). La rencontre se jouera ce vendredi 13 novembre à 15h30 au Pro Park, le centre d'entraînement des Guingampais.

Les Brestois seront privés de Faivre et Pierre-Gabriel (France Espoirs), Mounié (Benin) et Belkebla (Algérie), alors que Philippoteaux (adducteur) est blessé plusieurs semaines. Côté guingampais, Palun (Gabon) et M'Changama (Comores) sont en sélection.