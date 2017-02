Foot : un Creusois sur la liste de Noël Le Graët

La campgane pour l'élection du président de la Fédération Française de Foot a été lancée ce vendredi. Le président sortant, Noël Le Graet est candidat pour un nouveau mandat et dans sa liste le creusois Philippe Lafrique, président du District de foot.

Le chef du football creusois va-il être élu au comité exécutif de la Fédération Française de Football ? Philippe Lafrique figure sur la liste de Noël Le Graët, l'actuel président de la FFF, qui est candidat à sa réélection en mars. Il a établi une liste de 12 co-listiers, dont le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, et la joueuse du PSG Laura Georges. A leurs côtés, il y a donc le président du District de la Creuse.

Depuis la réforme et le regroupement des ligues du Centre-Ouest et d'Aquitaine, la nouvelle entité est l'une des plus vastes de France et des plus importantes en terme de licenciés. C'est pour cette raison que le Noël Le Graët souhaitait avoir un représentant de la Ligue Nouvelle-Aquitaine sur sa liste. C'est le président de la Ligue, le Limougeaud Saïd Enjimmi qui a fait le choix de la Creuse.

Représenter le foot amateur et à fortiori rural - Philippe Lafrique

Si la liste de Noël Le Graët l'emporte, Philippe Lafrique compte bien "représenter le foot creusois, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble du foot amateur et à fortiori rural... Faire remonter les besoins des districts de la base, parce qu'on a souvent dit que le haut niveau était déconnecté de la base, donc ce sera un sacré challenge de reconnecter!"

Philippe Lafrique voudrait s'attaquer en priorité au financement des districts et surtout des plus petits qui souffrent faute d'un nombre de licenciés suffisant, et lui qui a toujours été "très attiré par le futsal, j'ai une mission au sein de la Fédération depuis une quinzaine d'années déjà, donc là aussi on aun très gros chantier pour le développer davantage au niveau national, puisqu'en Creuse c'est déjà bien développé."

L'élection à la présidence de la Fédération Française de Foot aura lieu le 18 mars prochain. face à la liste de Noël Le Graët, celles de Jacques Rousselot, président du club de Nancy, Eric Thomas qui à la tête de l'Association française du football amateur et David Donadei, soutenu par d'anciens footballeurs comme Franck Queudrue, Michel Bensoussan ou Hippolyte Dangbeto.

Si la liste "Le Graët" arrive en tête, les douze personnes deviendront membres du comité exécutif, avec des réunions à Paris, ce qui n’empêchera pas Philippe Lafrique de rester président du district de la Creuse.