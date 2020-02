Football / 100% Club : Michel Denisot était l'invité exceptionnel de France Bleu Berry

Le record du nombre de matchs disputés en deuxième division puis en Ligue 2 d'une équipe professionnelle va être fêté comme il se doit pour la venue du Havre Athlétique Club, ce vendredi 28 février. À cette occasion, plusieurs anciens joueurs seront présents comme Patrick MBoma. Michel Denisot se réjouit de la présence de l'un des plus grands attaquants camerounais. "C'était Francis Borelli avant que je devienne le président du PSG qui me l'avait prêté. Je me souviens très bien lors d'un match contre Guingamp sur une frappe ultra puissante de Partick Mboma : le gardien breton avait tenté de stopper le ballon mais il était rentré dans le but avec le ballon tellement la frappe de Patrick était puissante", témoigne Michel Denisot.

M. Denisot : " Nous recherchons un actionnaire non pas pour vendre le club avec la même équipe dirigeante mais pour qu'il investisse et qu'il y trouve un intérêt."

Michel Denisot est aussi revenu sur le très bon parcours des jeunes du club qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella (1-0) sur la pelouse d'Orléans. Le vice-président castelroussin est également revenu sur le fait qu'il fallait pérenniser assez vite la Berrichonne. "On a besoin de se mettre dans le système économique pour continuer à exister. Aujourd'hui nous sommes un peu à côté nous avons un nombre trop important d'actionnaires (25). L'idée c'est de rechercher un actionnaire pour entrer dans le club non pas pour vendre le club et nous souhaitons garder la même équipe dirigeante c'est aussi notre objectif, mais nous souhaitons trouver un actionnaire donc qui investit dans le club qui trouve un intérêt bien sur et qu'il soit Français ou étranger mais il faut qu'il soit crédible car tous les ans nous sommes financièrement sur la corde raide", explique Michel Denisot.

M; Denisot : " Mon meilleur souvenir, c'est quand la Berri est devenue un club professionnel."

Alors que la Berri va fêter son 1443ème match au niveau deux du football français, c'est le jour où la Berri est devenu un club professionnel qui est le plus beau souvenir de Michel Denisot. "Mon meilleur souvenir en effet c'est le jour ou la Berri est devenue un club professionnel. C'est vrai que je m'en souviens car nous parlions pour la première fois de football professionnel quand nous avons atteint la deuxième division. Et le mot professionnel fait rêver tous les amoureux du ballon rond. C'était en 1990 - 1991. Cette même saison, Sadou Boukari et Manu Sunu ont signé leurs tout premier contrat", explique le vice-président de la Berri. Enfin, Michel Denisot sera présent lui aussi dans les tribunes du stade Gaston-Petit pour la réception du Havre, lors de la 27e journée de Ligue 2.