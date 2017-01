Football - coupe de la ligue : Jocelyn Gourvennec (Bordeaux) veut s'offrir une demie

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l'En Avant Guingamp ce mercredi soir (18h45), pour le compte des quarts de finale de la coupe de la ligue, trois jours après la victoire à Clermont en coupe de France. Et si ces matchs de coupe permettaient de lancer la seconde partie de saison girondine ?

Jocelyn Gourvennec et Youssouf Sabaly l'ont dit et répété ce mardi en conférence de presse, toutes les compétitions sont importantes. Mais lorsque l'on dispute un quart de finale de coupe, à domicile, face à une équipe diminuée, l'important devient capital. Les Girondins de Bordeaux ont l'occasion, s'ils dominent les Bretons ce mercredi soir, d'entrer dans le dernier carré de la coupe de la ligue, pour la deuxième fois en deux saisons. L'an dernier, l'aventure s'était très mal terminée, puisque les Bordelais avaient été corrigés à Lille (5-1). Alors cette année, les espérances sont d'autant plus fortes. Et si, Bordeaux, qui s'est qualifiée à l'arrachée dimanche en coupe de France à Clermont, était devenu une équipe de coupe(s) ? Son entraîneur, Jocelyn Gourvennec y croit, mais ne veut pas tomber dans un excès d'optimisme avant de recevoir son ancien club : "C'est une équipe qui a gagné en confiance, en constance aussi, et qui n'est pas facile à jouer".

Mais, si l'occasion est si belle, c'est qu'en face, l'En Avant Guingamp se présente, en partie volontairement, diminué. L’entraîneur Antoine Kombouaré a décidé ne pas convoquer Jonsson, Salibur, Didot et Briand, habituellement titulaires, alors qu'il devait déjà se passer de Blas (suspendu) et d'Ikoko, concerné par la Coupe d'Afrique des nations. Bordeaux voudra donc éviter les mauvaises surprises, comme en championnat, où, alors qu'il menait 1-0 sur la pelouse du Roudourou, il s'était fait reprendre dans le temps additionnel, sur un but de la tête de Jimmy Briand, après un pénaly manqué par Jérémy Ménez.

Ounas et Rolan de retour

De leur côté, les Bordelais se présentent sans quatre joueurs : Thomas Touré, blessé de longue durée, Cédric Carrasso, qui a toutefois repris un entraînement adapté, Grgory Sertic, resté aux soins, et Jérémy Ménez, qui purgera son dernier match de suspension. Diego Rolan, sanctionné par le club, Adam Ounas et Maxime Poundjé font leur retour dans le groupe de 18 joueurs retenus par Jocelyn Gourvennec, dont ne font pas partie Diego Contento, ni Pablo, qui serait en instance de départ pour le Brésil. Tous ces retours, surtout devant peuvent donner des maux de tête à l'entraîneur bordelais. Mais, pour lui, "tout le monde aura sa chance, surtout vu le nombre de matchs à disputer".

En tout cas, il faudra gagner pour continuer de rêver d'aller au Parc OL de Lyon, qui remplace cette année le stade de France comme hôte de la finale de cette coupe de la Ligue. Rêver, aussi, en cas de victoire finale, à une qualification en Europa League, qui paraît éloignée via le championnat. Malgré tout, le tableau reste compliqué après la qualification de Monaco contre Sochaux ce mardi soir, avant la rencontre Paris SG - Metz, dans la foulée du match des Bordelais. Ce serait donc surtout, de manière plus terre à terre, l'occasion pour Bordeaux d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, ce qui est encore jamais arrivé aux marine et blanc cette saison.