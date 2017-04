Football : le FC Nantes bascule dans la première partie du classement après son succès 2/1 face à Angers

Le FC Nantes a remporté ce dimanche le derby face à Angers. Les Nantais se sont imposés 2/1 à la Beaujoire grâce à un doublé de l'attaquant Burkinabé Préjuce Nakoulma. Au classement, les hommes de Sergio Conceiçao sont désormais 9e de Ligue 1 avec 41 points.

Et de trois. Troisième victoire de la saison pour le FC Nantes face à Angers. Après un succès en coupe de la Ligue et un en championnat à l'aller, les Canaris ont à nouveau dominé les Angevins en s'imposant 2/1. Les Nantais ont bien maîtrisé le jeu en première période sans forcément se créer beaucoup d'occasions. Résultat, aucun tir cadré à la pause. En revanche, ils ont fait preuve d'efficacité dès le début de la deuxième période. Suite à un centre contré d'Emiliano Sala, Préjuce Nakoulma reprend le ballon du pied gauche et ouvre le score (48e). Un but entaché d'une position d'hors jeu. En pleine réussite, le Burkinabé double la mise du pied droit cinq minutes plus tard (53e). Dans la foulée, les Angevins réduisent l'écart grâce à Famara Diédhiou (54e).

Valentin Rongier © Maxppp -

Nakoulma : quatre titularisations en Ligue 1 et quatre buts

L'attaquant nantais Préjuce Nakoulma est la très bonne pioche du mercato hivernal. A 29 ans, l'international Burkinabé a déjà inscrit quatre buts en cinq matchs de Ligue 1. Un doublé à Montpellier le 11 mars dernier. Et un face à Angers ce dimanche. Ses deux premiers buts à la Beaujoire. Plus largement, c'est l'attaque nantaise qui est prolifique actuellement. Elle a inscrit onze buts sur ses six derniers matchs. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao début décembre, elle est seulement restée muette seulement trois fois en championnat (Monaco, Paris et Nancy).

Le Tifo de la brigade Loire cet après midi pour le derby !#FCNSCO #FCNantes pic.twitter.com/1CTERdNhkd — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 2, 2017

Le FC Nantes dans la première partie du classement

Les Canaris réalisent la bonne opération de ce week-end. Il bascule dans la première partie du classement. Ils sont désormais 9e avec 41 points. Ils devancent même Rennes d'un point. "Nous avons un programme raisonnable d'ici la fin de saison. Nous pouvons encore gratter quelques points. Nous pouvons terminer dans les dix premiers. Si, on nous avait dit ça il y a quatre mois, nous aurions signé tout de suite" glisse le Nantais Guillaume Gillet. Les Canaris, qui ont glané trois victoires sur leurs quatre derniers matchs à domicile, ne sont qu'à six points de Marseille actuellement cinquième de Ligue 1.