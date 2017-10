VIDÉOS - Football : le derby de l'Altantique fête ses 70 ans !

Le FC Nantes joue à Bordeaux ce dimanche à 15h pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Depuis 70 ans, le fameux "derby de l'Atlantique" suscite les passions. Retour en images sur certaines oppositions.

Le premier derby de l'Altantique remonte à la saison 1947/1948. Pensionnaires de D2, les Canaris s'imposent à domicile 3-1 à l'aller et s'inclinent 5-0 au retour.

"Ne pleure pas Simone"

23 septembre 1967. Malgré l'une des meilleures défenses de D1 avec notamment Daniel Eon, Claude Robin ou encore Gaby de Michèle, le FC Nantes chute à Bordeaux 6-2. Ce jour-là, le buteur nantais Jacky Simon surnommé la "coqueluche du football français" reste muet. "Au Parc Lescure, il y avait une chanson dédiée à Jacky Simon. C'était "Ne pleure pas Simone". Un an plus tard, Jacky Simon signait à Bordeaux et les supporters bordelais l'adulaient", se souvient l'ancien milieu de terrain des bordelais Alain Giresse.

Le gardien hors des cages

7 mai 1982. Dernière journée de D1. Les jeux sont faits. Les Canaris atomisent Bordeaux 6-0 au stade Marcel Saupin. "Notre président, Claude Bez, suite à la suspension de notre gardien Pantelic, une suspension qu'il trouvait injuste, a voulu manifester son mécontentement. Il a souhaité que je joue dans le champs avec le maillot de gardien", raconte l'ancien milieu de terrain des Bordelais Alain Giresse.

La surprise Pauleta

6 septembre 2000. La France découvre Pauleta. Pour son premier match en D1, le buteur portugais inscrit un triplé à la Beaujoire. Bordeaux humilie Nantes 5-0. "Nous avions peu d'informations sur le Lusitanien. Il m'avait impressionné par sa qualité de placements", se souvient l'ex-défenseur nantais Nicolas Gillet. Le FC Nantes décrochera tout de même le titre de champion de France. "Au retour, nous nous étions imposés 2-0 à Lescure. Nous les avions mangés. Et cela avait été un élément déclencheur pour le titre", glisse l'ancien canari Stéphane Ziani.

Retour en Ligue 1

10 novembre 2013. Le FC Nantes fait son retour au Parc Lescure après quatre saisons de pénitence en Ligue 2. Soutenus par près de 3.000 supporters, les Canaris s'imposent 3-0 face à Bordeaux alors qu'ils sont dominés pendant les 40 premières minutes.

