Avec 20 points après 10 journées, le FC Nantes avance au même rythme que le PSG la saison passée

Le FC Nantes réalise son meilleur début de saison depuis 23 ans. Après 10 journées, les Canaris sont provisoirement troisièmes avec 20 points. Ils comptent déjà six victoires. A ce rythme, ils pourraient bien retrouver l'Europe la saison prochaine.

Personne n'aurait misé un euro sur cette troisième place des Canaris après 10 journées de championnat. Pas même le plus fortuné des supporters nantais. Derniers après deux journées, les Canaris ont depuis pris 20 points sur 24 possibles. Même Monaco, le champion en titre, n'a pas fait mieux sur cette période. Alors, c'est vrai, les hommes de Ranieri peinent toujours dans l'élaboration du jeu mais ils affichent tout de même une moyenne de deux points par match depuis le début de la saison. Du jamais vu depuis la saison 1994/1995.

Petite revue de presse des unes consacrées à la montée des marches du @FCNantes désormais sur le podium de la L1. #FCMDFCO@EAGuingamppic.twitter.com/NqZwtvbZWF — Franck Le Dorze (@franckledorze) October 22, 2017

Six succès avec un but d'écart pour les Canaris

Les Nantais ont décroché six victoires en dix journées. Six victoires obtenues avec un seul but d'écart dont cinq sur le score minimaliste de 1-0. Peu spectacle. Peu de buts. C'est vrai. Seulement neuf après 10 journées alors que Monaco en totalise trois fois plus. Mais comme sur le Rocher, les buteurs sont différents. Huit canaris ont déjà trouvé le chemin des filets. Autre nouveauté, les hommes de Claudio Ranieri ont déjà marqué quatre buts en dehors de la surface de réparation. C'est pratiquement autant que sur l'ensemble de la saison passée (5).

Des supporters nantais heureux mais mesurés pour la suite

Il y a un an, les Canaris étaient dans le dur (14e avec 11 points) et leurs supporters à bout de nerfs. Là, un an après, même si la qualité du jeu est loin d'être optimale, ils ont retrouvé le sourire. "Une qualification européenne en fin de saison ? Pourquoi pas, j'y crois" glisse Nicolas. "Notre défense est hermétique. Six clean-sheet en 10 journées. Avec çà, nous pouvons voyager mais le plus dur commence" précise Michel.

En Ligue 1, depuis 2000, sur les 36 équipes ayant glané 20 points ou plus après 10 journées, 23 ont fini sur le podium et 28 dans le TOP 5. De quoi rêver avant un mis de novembre compliqué pour le FC Nantes avec notamment deux déplacements à Paris et à Rennes.