Football : "Monaco est actuellement une équipe à notre portée", estime le Nantais Valentin Rongier

Agacé, Valentin Rongier n'avait pas souhaité s'exprimer samedi à Rennes après la défaite 2/1 des Canaris. Le milieu de terrain du FCN l'a fait ce lundi à Jonelière. Il a également donné son sentiment sur Monaco, adversaire des Nantais mercredi à la Beaujoire. Extraits.

Frustré, le regard noir, Valentin Rongier était passablement énervé samedi soir après le revers (2/1) des Canaris au Roazhon Park. Apaisé, le milieu de terrain du FC Nantes est revenu ce lundi sur la cinquième défaite de son équipe en Ligue 1 balayant rapidement les décisions litigieuses de l'arbitre. "On peut toujours parler de l'arbitrage mais nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Nous n'avons pas été suffisamment compacts notamment en première période" reconnait Valentin Rongier. Plus fébriles, les Nantais ont par exemple toujours concédé au minimun un but lors de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. "Nous vivons une période un peu plus compliquée actuellement. Nous devons rapidement retrouver notre solidité défensive. Et surtout, mieux garder le ballon pour avoir plus d'occasions" admet Valentin Rongier.

🎙 @Valrongier28 : "Ça va nous faire du bien de retrouver nos supporters. On est tristes de pas avoir ramené de points de Rennes. On espère pouvoir leur faire plaisir à la Beaujoire." #FCNASMpic.twitter.com/sZPiFcWe0d — FC Nantes (@FCNantes) November 27, 2017

Monaco a déjà lâché huit points à l'extérieur cette saison

Le milieu de terrain du FC Nantes a également livré ses impressions sur Monaco, adversaire des Canaris ce mercredi à la Beaujoire. Une équipe que les Canaris n'ont jamais battue depuis leur retour dans l'élite en 2013. "Avec tout le respect que j'ai pour eux, je trouve que les Monégasques se sont affaiblis par rapport à la saison dernière. Mais, nous avons actuellement un collectif aussi fort qu'eux" affirme Valentin Rongier. Déjà éliminés de la Ligue des Champions, les Monégasques sont actuellement troisièmes du championnat. Ils ont notamment égaré des points à Amiens (1/1), à Lyon (3/2) et à Nice (4/0). "C'est actuellement une équipe à notre portée. Les Monégasques ne sont pas en confiance. Si nous pouvons les enfoncer un peu plus, pourquoi pas" précise Valentin Rongier.

