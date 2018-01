Le FC Nantes et les Herbiers connaissent leurs adversaires pour les 1/16e de finale de la Coupe de France de football. Les Canaris recevront Auxerre (Ligue 2). Les Vendéens joueront à Saint Lô (National 3).

Nantes, France

C'est une affiche qui a marqué les années 80 et 90. Le FC Nantes accueillera l'AJ Auxerre lors des 1/16e de finale de la Coupe de France de football. Une division sépare les deux équipes. Les Icaunais sont 17e de Ligue 2. Entraînés par Pablo Corréa, ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 20 octobre dernier. Les Nantais n'ont plus joué à domicile en Coupe de France depuis leur succès 3-2 face à Lyon le 21 janvier 2015.

La dernière fois que les deux formations se sont rencontrées en coupe de France, c'était en quart de finale en 2001. Les Canaris l'avaient emporté à la Beaujoire 4-1 (ap). En 1979, ils avaient également battu les Auxerrois en finale remportant ainsi leur première coupe de France.

Je ne suis jamais revenu à la Beaujoire depuis mon départ en 2016. Ca va me faire plaisir de fouler cette pelouse" affirme l'Auxerrois et ancien canari Birama Touré

De leur côté, les Herbiers pensionnaires de National iront défier Saint Lô, club de National 3. Il y a deux divisions d'écart entre les deux clubs. Les Vendéens qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 15 septembre dernier tenteront d'atteindre les 1/8e finale.

Les rencontres se joueront le 23 ou 24 janvier prochain.