Nantes, France

Ils sont rares les Canaris qui ont marqué face au PSG version Qatar. Yacine Bammou en fait partie. C'était le 26 septembre 2015 à la Beaujoire. "J'ouvre le score et deux minutes plus tard, une de mes frappes heurte le poteau" se souvient-il. A l'arrivée, une défaite 4/1. Une de plus pour les Canaris qui ont toujours cédé face aux Parisiens depuis leur retour dans l'élite en 2013. Pour autant, l'international marocain est confiant avant leur réception ce dimanche. "Si nous voulons rester dans le haut du tableau, nous devons faire un bon résultat face au PSG. Nous devons surtout montrer un beau visage" affirme t-il. "Cela nous fait plaisir de jouer le dimanche soir à 21 h. Nous aussi, nous aimons la lumière" admet-il.

Bammou reconverti milieu de terrain

Blessé et absent des terrains pendant pratiquement trois mois, Yacine Bammou a retrouvé sa place dans le groupe nantais début novembre. Depuis, il s'est fait une place au soleil et a même été titulaire cinq fois lors des six derniers matchs de son équipe toutes compétitions confondues. Et surprise, pas à la pointe de l'attaque mais au milieu de terrain dans le couloir gauche. "Je m'adapte. Je travaille plus défensivement" reconnait l'international marocain qui pourrait croiser ce dimanche sur sa route le Brésilien Daniel Alvès. "C'est plutôt Daniel Alvès qui va me croiser" plaisante t-il.

Objectif, la Coupe du Monde en Russie en juin prochain

Auteur de deux buts cette saison avec les Canaris dont un en championnat face à Nice, Yacine Bammou n'a plus fréquenté la sélection marocaine depuis plusieurs semaines. Il entend vite remédier à cela. "Cela passe par de bonnes prestations avec le FC Nantes. Je sais que le sélectionneur Hervé Renard me suit. Mais c'est le terrain qui parle. J'ai cinq mois pour être dans la liste de 23 pour la Russie". Auteur de deux buts cette saison dont un en championnat, Yacine Bammou espère rejoindre son ancien coéquipier Amine Harit, élément prépondérant des Lions de l'Atlas. "Nous avons parlé pendant les fêtes. Il espère que je serai avec lui en Russie. Moi aussi" conclut-il.