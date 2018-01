Les Canaris marquent le pas en ce début d'année 2018. Toujours pas la moindre victoire en championnat. Pire, les Nantais ont concédé leur huitième défaite de la saison en Ligue 1 en chutant à domicile 1-0 face à Bordeaux. But de Nicolas De Préville à la 26e minute. "C'est notre plus mauvais match de la saison" a reconnu le coach italien Claudio Ranieri. Empruntés physiquement, les Nantais ont manqué d'agressivité et d'engagement dans les duels. Ils ont également pêché dans l'utilisation du ballon.

Le match n'a pas été joli à voir. Nous n'avons pas été solidaires dans le pressing en première mi-temps. Pour moi, c'est accident" estime le Nantais Valentin Rongier

C'est un petit coup derrière la tête" selon le capitaine du FCN Léo Dubois

Privé de Préjuce Nakoulma grippé, Claudio Ranieri avait aligné face à Bordeaux une équipe très défensive avec notamment le Brésilien Andrei Girotto et le Slovène René Krhin au milieu de terrain. Un choix frileux et non concluant puisque à l'heure de jeu, l'entraîneur nantais avait déjà procédé à ses trois changements.

1 point sur 9 possibles pour les Canaris

Le FC Nantes traverse une petite zone de turbulence. Les Nantais ont par exemple perdu trois de leurs quatre derniers matchs à la Beaujoire. Plus inquiétant, ils n'ont qu'un point sur leur trois dernières prestations en championnat. Leur mauvaise série depuis l'arrivée de l'Italien Claudio Ranieri.

Il y a des moments difficiles dans une saison. J'aime les moments difficiles car je vais voir quels sont les joueurs forts mentalement" affirme Claudio Ranieri.

Toujours cinquièmes au classement, les Canaris pourrait reculer d'un cran à l'issue de cette 22e journée de Ligue 1. Pour cela, les Niçois, sixièmes, doivent l'emporter ce dimanche avec deux buts d'écart face à Saint Etienne.