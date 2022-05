Football : La Berri partage les points sur sa pelouse 0 à 0 face à Bastia Borgo

Ce 6 mai, les joueurs de la Berrichonne Football ont joué leur dernier match de la saison sur la pelouse de Gaston-Petit. Une rencontre frustrante pour les joueurs de Châteauroux, qui s'est soldée par un match nul, 0-0.

Des occasions intéressantes en première période

Les Castelroussins débutent la rencontre pied au plancher. Ils ont la maîtrise du ballon et ils obtiennent du coup la première occasion franche dès la neuvième minute. Le grand (1m92) Siriné Doucouré hérite du ballon dans la surface de réparation : il pivote, frappe mais le ballon est dévié en corner. Les Corses réagissent et Idrissa Ba est à deux doigts de marquer sur une centre en retrait, à la 13ème minute. Sa frappe est contrée mais le ballon passe à côté des buts du gardien Castelroussin Paul Delecroix.

Les deux équipes se neutralisent ensuite pendant plusieurs minutes, malgré une domination Castelroussine. Mais à la 34ème, le Corse Mons Bassouamina hérite du ballon au point de pénalty. Sa frappe en pivot est contrée par le défenseur de la Berri, Nama Fofana en corner qui ne donnera rien 0 à 0.

Malgré quelques occasions intéressantes, la mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 0.

Au retour des vestiaires c'est l'émotion pour le grand Razak Boukari qui remplace avant le coup d'envoi Siriné Doukouré.

Selon la tradition, pour son dernier match, il reçoit le brassard de capitaine des mains d'Opa Sanganté.

La Berri pousse et Thomas Robinet lancé comme un bolide rentre dans la surface de réparation mais sa frappe frôle le poteau de Balijon à la 56ème . Quelques minutes plus tard, le meilleur buteur remet, nouvelle frappe qui donne de l'espoir au public castelroussin. Le ballon prend la direction de la lucarne mais le gardien Balijon repousse en corner.

Dans la foulée Mons Bassouamina trouve le poteau de Delecroix sur une frappe détournée par la défense Castelroussine . Le gardien de but de la Berri sauve même son équipe d'un arrêt reflexe dans toutes les dernières minutes

La Berri terminera son championnat vendredi prochain sur la pelouse de Cholet. Et le coup d'envoi sera donné à 20h45 pour cet ultime rencontre de la saison.

Hommage à Razak Boukari

Les adieux de Razak Boukari cet attaquant de la Berri qui a tellement donné pour son club a marqué ce dernier rendez vous à domicile. Le joueur âgé de 35 ans a reçu bel hommage du public castelroussin, à son arrivée sur le terrain en second période. Il a même porté le brassard de capitaine.

Son père, Sadou, qui a été le tout premier joueur à signer un contrat professionnel en 1991, était présent dans les travée du stade ce soir, évidemment très ému.