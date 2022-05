Football : La Berri termine 5e après sa victoire 1 à 0 face à Cholet

"Voilà, c'est fini" chante Jean-Louis Aubert et c'est fini pour la Berri.

La rencontre débute sur un rythme gentillet entre ces deux équipes qui n'ont plus rien à jouer en terme d'accession ou de descente. La Berri met le nez à la fenêtre la première. Un but de Robinet sur une reprise instantanée après un centre venu de la droite. Mais ce but est refusé pour une position de hors-jeu (7e minute) par le gardien Choletais.

Et ce n'est pas fini! Deux minutes plus tard le grand Doucouré (1m92) frappe plein cadre repoussé en deux temps par Valentin Rabouille le gardien de but Choletais (9e). La partie s'anime, les deux derniers remparts sont sollicités à l'issue de beaux mouvements collectifs. L'occasion la plus franche est pour les Choletais. Mamadou Guirassy s'échappe et part en contre. Il rentre seul dans la surface mais sa frappe frôle le poteau de Tomy Plumain le gardien de but Castelroussin qui se montre pour l'instant à son avantage. Pourtant, le score n'évolue pas à la demi-heure de jeu 0 à 0 (38e). La mi-temps intervient sur ce score de 0 à 0.

Le défenseur Castelroussin Adama Mbengue exclu

La deuxième période débute sur un fait de jeu important. Le défenseur Adama Mbengue est sanctionné d'un carton rouge direct. Il déséquilibre en tant que dernier défenseur l'attaquant Mamadou Guirassy (50e). Monsieur Samir Zolota a estimé qu'Adama Mbengue était en position de dernier défenseur. Mis à part ce carton rouge les débats sont équilibrés mais le Choletais Tony Njike est à deux doigts d'ouvrir la marque 0 à 0 (72e) mais une fois encore Tommy Plumain est à la parade. Le seul but de la rencontre intervient à la 86e. Il est signé Bendjaloud Youssouf sur une glissade du Choletais Moussa Sylla. Youssouf tout heureux de récupérer ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, lobe le gardien Choletais et marque 0-1(86e).