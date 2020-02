Dijon - Nantes 24e journée de Ligue 1 : "Courez messieurs !"

"Notre salut passe par les courses, quand il y a des courses on est bon ! Donc on a la recette : courrez messieurs." Après être passé complètement à travers à Nîmes, le Dijon FCO de Stéphane Jobard va tenter de se remettre à flot face à Nantes et ça passera par le jeu analyse le coach Dijonnais.

Malgré sa 17e place au classement, à trois points du barragiste Nîmes où il a été battu mercredi (0-2, 23e journée de Ligue 1) dans un match qui aurait pu être une balle de "break" contre un concurrent direct au maintien ; à domicile le Dijon Football Côte-d'Or possède de belles certitudes. Sûr de ses forces à Gaston-Gérard, le DFCO n'a plus connu la défaite depuis fin août ! Nos "Rouges" sont même sur une jolie série de 6 victoires pour 4 nuls toutes compétitions confondues.

Le FC Nantes marque le pas

En face, le FC Nantes 11e au général, a signé un début de championnat époustouflant mais semble marquer le pas depuis fin 2019. Les "Canaris" restent sur trois défaites en L1 : face à Paris 2-1 pour la 23e journée ; face à Rennes 3-2 pour la 22e et face à Bordeaux 1-0 pour la 21e.

"Les victoires coûtent cher en Ligue 1" explique Stéphane Jobard

Mais Stéphane Jobard, l'entraîneur Dijonnais, refuse de se focaliser sur la dynamique de son adversaire. "Je m'intéresse surtout à la notre. L'idée est de reproduire ce que l'on fait ces derniers temps à Gaston-Gérard. Donc, peu importe avec quels soucis viennent les Nantais, il faudra montrer un bon visage de Dijon pour remporter une victoire. Les victoires coûtent cher en Ligue 1".

Stéphane Jobard © Radio France - Thomas Nougaillon

"Courez messieurs !"

L'entraîneur Dijonnais va plus loin. "Ce que j'attend c'est de l'engagement et des courses. Notre salut passe par les courses. Quand il y a des courses on est bons. Donc la recette on l'a : courez messieurs ! Et dans le bon sens !" sourit-il.

Les Canaris battus lors de leurs deux derniers déplacements à Dijon

Les Dijonnais restent sur deux succès consécutifs à domicile face à ces "Canaris". Le dernier match en Côte-d’Or, en août 2018, avait vu Julio Tavares inscrire un doublé. Les "Rouges" l'avaient emportés 2 buts à 0.

Demandez le programme !

