Après les deux défaites face à Caen puis Angers, le Dijon FCO a fait match nul 0 partout ce samedi à Reims, au Stade delaune, lors de la 6ème journée de Ligue 1. Avec ce nouveau point, Dijon est 6ème du classement de Ligue 1 avec 10 points, derrière l'OM, et devant Saint Etienne.

Pour le défenseur central Laurent Ciman, après ce match face à Reims, il y a des choses à améliorer : "C'est bien pour la confiance de ne pas prendre de but. Je pense qu'il faut travailler pour ce qui est de l'animation offensive. Il aurait fallu se créer plus d'occasions. On est au moins venu chercher un point. On avait à coeur de montrer quelque chose de positif, et je pense qu'on l'a fait ce soir, même si tout n'était pas parfait."

Du côté de l'entraineur du DFCO Olivier Dall'Oglio, le résultat de ce samedi est très positif. "Prendre un point ici c'est très bien. Après sur la manière il y a pas mal de travail, au niveau offensif notamment. Dans l'utilisation du ballon on a été assez faible. C'est pour ça qu'on a eu du mal à s'approcher du camp de l'équipe adverse. Il y a eu beaucoup d'erreurs : des ballons qui ont été perdus, et derrière qui ont été des contres pour l'adversaire."

Prochaine rencontre pour le Dijon Football Côte-d'Or, mercredi. Les Dijonnais recevront Lyon, à 19 heures.