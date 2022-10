Football : à 39 ans, Franck Ribéry annonce prendre sa retraite

À 39 ans, Franck Ribéry annonce ce vendredi qu'il prend sa retraite sportive. Le milieu de terrain du club italien de la Salernitana a décidé de raccrocher les crampons, de plus en plus gêné par des problèmes aux genoux. "La douleur à mon genou n'a fait qu'empirer et les médecins sont formels : je n'ai plus le choix, il faut que j'arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel", explique-t-il dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Absent des terrains depuis plusieurs semaines, il avait disputé son dernier match en tant que pro le 14 août face à l'AS Rome.

Après avoir régné durant douze ans sur le championnat allemand, Franck Ribéry avait décidé de jouer les prolongations en Italie. D'abord à la Fiorentina, puis à la Salernitana à l'été 2021. Son arrivée a permis au promu de se maintenir en Serie A. Mais depuis la reprise du championnat, le footballeur n'avait joué que 36 minutes, miné par ses pépins physiques.

"Kaiser Franck", douze ans au Bayern

C'est une belle page du football français qui se tourne après une carrière débutée à Brest, qui l'a emmenée à Metz, Galatasaray, Marseille, le Bayern Munich et la Fiorentina. Franck Ribéry, c'est aussi 81 sélections et 16 buts avec l'équipe de France. C'est surtout en Allemagne que "Kaiser Franck" s'est imposé comme un joueur incontournable. Arrivé au Bayern en 2017, Ribéry y est resté douze ans et a remporté 23 titres, dont neuf fois la Bundesliga et une Ligue des champions en 2013.

Il possède donc l'un des plus grands palmarès du football français et a remporté le titre de joueur UEFA de l'année en 2013. En lice pour le Ballon d'or cette même année, il a finalement terminé en troisième position derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Français a mis du temps à digérer cette déception.

Un parcours plus compliqué chez les Bleus

S'il a brillé dans le championnat allemand, sa carrière en Bleu a été plus contrastée. Malgré un beau parcours durant la Coupe du monde 2006, Franck Ribéry s'est retrouvé au cœur des années noires de la sélection tricolore : l'élimination dès le premier tour de l'Euro 2008 et le triste épisode de Knysna en Afrique du Sud en 2010.

À l'époque, le Boulonnais avait été suspendu par la commission de discipline de la FFF pour son rôle dans la grève du bus. Il avait fait son retour chez les Bleus et s'était illustré durant le fameux France - Ukraine remporté 3-0 en 2013. Mais blessé quelques jours avant le départ pour la Coupe du monde au Brésil, il ne portera plus jamais le maillot.

La Salernitana avait indiqué début octobre être en discussions avec la star pour un éventuel rôle de dirigeant, dans l'encadrement technique ou auprès de la direction. "C'est la fin d'un chapitre, celui du joueur, mais pas la fin de mon histoire professionnelle, vous pouvez en être sûr", a confirméFranck Ribéry dans la vidéo annonçant son retrait des terrains, sans plus de précisions : "Je vous dis à très bientôt pour le début d'un nouveau beau chapitre".