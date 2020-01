Football : à Dieppe, toute la ville se prépare à recevoir le SCO Angers

Dieppe, France

Après la belle victoire du tour précédent contre Lens, le FC Dieppe se prépare à accueillir le SCO d'Angers. Le tirage au sort des 1/32e de finale a réservé cette belle surprise aux Harengs : un club de Ligue 1, et pas n'importe lequel : Angers. Les Noirs et Blancs, avec leur désormais célèbre "dalle angevine", ont réussi à s'imposer comme un bon club installé en première division; en témoigne leur huitième place au classement à mi-saison.

Le FCD n'a pas joué de match officiel depuis celui contre Lens. Seul un match amical remporté contre une équipe parisienne est venu dégourdir les jambes des joueurs de Guillaume Gonel. De quoi faire monter la pression et l'attente autour de cette équipe.

"Plus le jour J approche, plus on en parle, confirme Pauline, supportrice et membre du kop dieppois depuis quatre ans. C'est l'euphorie, c'est bien de recevoir une grosse équipe comme Angers pour montrer tout notre potentiel."

Sur le stade est toujours présente l'immense affiche annonçant la venue de Lens. Sur l'hôtel de ville, on en a déroulé une autre : "Tous derrière les Harengs !". "Quand ça marche bien dans ce club, on en parle au café, au marché... Et c'est ce qu'il se passe en ce moment, témoigne Nicolas Langlois, le maire de la ville. On parle de ce match, même si on n'aime pas trop le sport, ou qu'on n'est pas fan de football. Là je m'attends à une grosse ambiance, digne d'un club de Ligue 1."

Si tel est le cas, Angers ne sera pas dépaysé. 4 500 spectateurs sont attendus au stade Jean-Dasnias pour cette affiche, c'est plus que pour le match de Lens, et plus que lors du dernier 1/32e de finale des Harengs, perdu contre le FC Nantes en janvier 2013. Après l'exploit du mois dernier, l'engouement est encore plus fort. "Derrière le FC Dieppe, il y a tout un territoire, explique Patrick Coquelet, le président du club. C'est ce qui singularise cette région. Avec notre public, on peut passer cet adversaire redoutable."

FC Dieppe - Angers SCO : dimanche 5 janvier à 17h15. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie.