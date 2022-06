US Changé : préparation mentale, heures d'entraînement, intégration des jeunes, ce qu'Alain Denis veut changer

À l'US Changé une page se tourne avec le départ de Bertrand Girard qui était l'entraîneur de l'équipe première depuis 2014. Le deuxième club de football le plus important du département, après le Stade Lavallois, écrit un nouveau chapitre et s'est vite trouvé un nouveau coach, en la personne d'Alain Breton.

Le technicien breton a longtemps officié au Stade Briochin, en tant qu'entraîneur-adjoint de l'équipe de National 3. Il a d'ailleurs connu une accession en National 2. Déjà présent au club pour préparer la saison 2022-2023, Alain Denis annonce déjà quelques changements dans le quotidien de ses joueurs. Plutôt que trois séances d'entraînement par semaine, il prévoit d'en faire quatre. Mais la séance du vendredi n'aura plus lieu le soir, après le travail. "C'est vraiment très contraignant pour les joueurs, notamment ceux qui ont des compagnes. On s'entraînera le vendredi entre midi et deux. En plus au niveau de la récupération tu laisses plus de temps de repos avant le match du samedi soir" explique-t-il.

Agir sur le mental

Alain Denis possède aussi depuis 2019 un certificat de préparateur mental. Ce travail avec les joueurs a déjà commencé il y a quelques jours. "Je leur ai donné un questionnaire. Ils s'auto-évaluent par une note sur 20, au sujet de leur sentiments. Moi derrière ça m'oblige à aller les voir en cas de mauvaises notes. Ca créé la discussion avec le joueur. L'idée, c'est d'en faire trois dans l'année. Un maintenant, un autre en octobre, et un en février" poursuit l'entraîneur.

À l'US Changé, le kinésithérapeute sera présent au club le lundi. Les footballeurs n'auront plus à se déplacer à son cabinet. Alain Denis souhaite intégrer quelques U18 aussi aux séances d'entraînement, à raison d'une fois tous les quinze jours.