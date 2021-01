Football - Abou Ouattara (Lille) prêté à l'Amiens SC

Comme annoncé ce week-end, l'ailier international burkinabé Abou Ouattara (neuf sélections) est prêté à l'Amiens SC par Lille avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Le jeune attaquant (21 ans), qui n'est apparu qu'une seule fois en Ligue 1 avec le LOSC en 2019, était prêté depuis un an à Guimaraes au Portugal (1 but en 11 matches). Il portera le numéro 7. L'Amiens SC pourrait encore recruter un attaquant et un milieu défensif d'ici la fin du mercato d'hiver lundi soir 1er février à minuit.

L'Amiens SC est 8e du championnat de Ligue 2 avant un déplacement à Pau mardi 2 février et la réception de Caen vendredi 5 février.