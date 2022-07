Football : Adrien Pagerie de retour à l'US Orléans

C'est une recrue bien connue à l'US Orléans. Le défenseur Adrien Pagerie revient au club, cinq ans après son dernier match avec les Guêpes, annonce l'USO ce jeudi. La saison dernière, le joueur de 30 ans évoluait avec un autre club de National : Villefranche Beaujolais.

147 matchs en National

De 2015 à 2017, Adrien Pagerie a porté le maillot de l'USO avec à l'issue de la première saison, la montée en Ligue 2. "Il a réalisé une saison pleine avec 29 matchs à son actif en National et a fait parti des acteurs qui ont fait monter l’US Orléans en Ligue 2 au printemps 2016", explique le club dans un communiqué. Lors de la saison en Ligue 2, il n'a joué que 7 matchs avec les Guêpes. Depuis son départ d'Orléans, il a également joué à Cholet et aux Herbiers en plus de Villefranche. Il totalise 147 matchs en championnat de National.

Le premier match de la saison de l'US Orléans aura lieu le vendredi 12 août sur la pelouse de Concarneau.