Football - Alexis BLIN invité de la Tribune sur France Bleu Picardie

Amiens

Deux jours après un match nul (2-2) fort en émotions contre St-Etienne à la Licorne, Alexis Blin viendra débattre en direct avec Mathieu Dubrulle et ses polémistes de l'actualité de l'Amiens SC en Ligue 1 dans l'émission La Tribune ce lundi 8 avril entre 18 et 19h sur France Bleu Picardie.

Un match époustouflant

Le milieu de terrain de l'ASC reviendra sur la prestation époustouflante des amiénois réduits à 10 contre 11 pendant une heure suite à l'expulsion du défenseur Jordan Lefort, et sur le dénouement cruel de la rencontre. Après un doublé de Moussa Konaté, St-Etienne (4e) n'a égalisé que dans les dernières secondes du temps additionnel, une dernière action au cours de laquelle les amiénois ont vivement contesté une faute stéphanoise non sanctionnée par l'arbitre Eric Wattellier. " Il faudra qu'on m'explique comment on peut ne pas siffler cette faute, et pourquoi six minutes de temps additionnel ! " s'était interrogé à chaud Alexis Blin sur France Bleu Picardie. "Ca fait deux ou trois fois qu'on est lésé!"

Un maintien en bonne voie

Malgré la frustration et le sentiment d'injustice , l'Amiens SC (17e) a enchainé un 6e match sans défaite et compte toujours 7 points d'avance sur le barragiste Dijon, son prochain adversaire. A 22 ans, Alexis Blin, prêté par Toulouse, s'exprimera sur sa saison à Amiens, son avenir, l'actualité de la Ligue 1 , et le soutien des supporters dans les tribunes.

Mathieu Dubrulle sera entouré de ses polémistes Lionel Herbet du site internet de l'Amiens SC, Antoine Caux du JDA, Romain Péchon du site le11amienois.fr, et Fabien Reinert porte-parole du kop Tribune Nord Amiens

Rendez-vous ce lundi 8 avril de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie