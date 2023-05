Football : Ali Abdi taclé par des internautes pour son attitude lors de la journée contre l’homophobie

La Ligue nationale de football avait demandé à toutes les équipes de s’engager contre l’homophobie le week-end dernier lors des matchs de championnats. Les maillots des joueurs avec des numéros colorés en arc-en-ciel. L’ensemble des acteurs devait également se réunir autour d’une affiche « Homo ou Hétéro, on porte tous le même maillot » avant le coup d’envoi.

ⓘ Publicité

Si personne ne l'a remarqué le jour de la rencontre, des internautes ont relevé qu'Ali Abdi s'était tenu à l'écart pour refaire ses lacets.

Plus tard pendant le match, le capitaine Romain THOMAS est sorti et c'est Ali ABDI qui a hérité du brassard au couleur arc-en-ciel. Sur une photo publié par le site Malherbe Inside, on voit que le joueur caennais a soigneusement enfilé ce brassard à l’envers le faisant passer de l'Arc-en-Ciel au blanc.

Certains internautes le défendent au nom de la liberté d'avoir son opinion."Déjà qu'il portait le maillot, laissez-le tranquille" affirme l'un d'entre eux. Mais très majoritairement, ils se montrent critiques envers Ali ABDI, réclamant pour certains des sanctions.

Le club et le joueur n'ont pas souhaité réagir. D'autant qu'Ali Abdi a joué l'ensemble de la rencontre avec un maillot au numéro floqué aux couleurs de l'Arc-en-Ciel.