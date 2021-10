Football - Aliou Badji (Amiens SC): "Pas le droit à l'erreur contre Valenciennes"

Blessé depuis un mois aux ischios, Aliou Badji fait son retour avec l'Amiens SC contre Valenciennes ce samedi 23 octobre. L'attaquant sénégalais, conscient de la situation préoccupante du club amiénois avant-dernier de Ligue 2 avec une seule victoire en douze matches, estime qu'il faudra plus de combativité pour remonter la pente.

Badji: "Etre plus méchant"

"Même si on a de la qualité et de très bons joueurs, le talent ne suffit pas, j'ai l'impression qu'on doit donner plus" reconnaît l'attaquant sénégalais Aliou Badji (24 ans) prêté cet été à Amiens par le club égyptien d'Al Ahly Le Caire. "Si on se bat plus, on pourra gagner des matches car la Ligue 2 c'est du combat. A un moment donné il faut être plus méchant et arrêter de faire des cadeaux. On est tous motivés et déterminés pour battre Valenciennes, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut décrocher cette première victoire de la saison à domicile. Amiens est un bon club qui était encore en Ligue 1 il y a deux ans, on va se battre jusqu'au bout pour lui redonner la place qu'il mérite!"

ASC - Valenciennes à la Licorne

Aliou Badji devrait être titulaire en attaque avec Kader Bamba de retour de suspension. En revanche le milieu de terrain Jessy Benet, victime d'un choc à la tête la semaine dernière à Dijon, est au repos. Les valenciennois (12e, 15 points) voudront eux se racheter de leur nouvelle défaite à domicile la semaine dernière contre Dunkerque.

Le match ASC - Valenciennes est à vivre en intégralité dès 18h45 ce samedi 23 octobre sur France Bleu Picardie. Amiens n'a plus gagné à domicile depuis le 20 avril dernier, c'était justement contre Valenciennes (3-1).