Football Amateur : au FC Saulxures-sur-Moselotte on a l’esprit club

Le FC Saulxures-sur-Moselotte prépare l’avenir en rouvrant son école de football pour les enfants nés entre 2005 et 2012. Une étape indispensable pour structurer davantage le club qui possède par ailleurs six équipes, plus deux autres de futsal.

Après une période de sommeil, l’école de foot du FC Saulxures-sur-Moselotte est rouverte aux enfants nés entre 2005 et 2012. Un réveil obligatoire pour la vie du club dont le désir est de voir un jour ces jeunes porter le maillot de l’équipe fanion. Préparer la relève est donc la priorité du président David Jeangeorges, qui pour cela, s’est attaché les services d’un éducateur diplômé :

Avant sa réouverture, nous avons été dans l’obligation de fermer l’école de foot par manque d’éducateur. Grâce au plan sport emploi, qui est un contrat à mi-temps financé par l’état, la région et la fédération, nous avons pu recruter Mounir Ech Charoui, notre éducateur.»

Les espoirs du club se retrouvent les mercredis sur le terrain au côté de Mounir Ech Charaoui qui dispense ses conseils aux débutants (âgés à partir de 6 ans) et aux équipes U11 et U13. Mais la vie d’un club amateur se fait aussi hors stade. Rythmée par les aléas de la vie quotidienne de chacun des membres, il faut une certaine organisation pour en assurer le bon fonctionnement :

On répond à tous les types de problèmes. Chercher le gamin à son domicile pour qu’il puisse jouer le samedi, expliquer aux parents qu’un club de foot n’est pas une garderie et qu’il faut un minimum d’investissement sans oublier notre casquette de société des fêtes puisque nous sommes les organisateurs de manifestations pour pouvoir équilibrer le budget.»

L'équipe des - de 11 ans du FC Saulxures-sur-Moselotte - @FCSAULXURES

L’enveloppe dont dispose le FC Saulxures-sur-Moselotte oscille entre 25.000 euros et 30.000 euros. Une somme qui provient en grande partie des lotos et autres festivités mises en place par tous les bénévoles du club emmenés par David Jeangeorges. Grâce à cet esprit collectif, le FC Saulxures existe et remplit sa mission associative :

Il est vrai que c’est un sacerdoce. Il faut être philosophe et aimer le football et surtout ne pas s’arrêter aux moindres problèmes. Notre volonté est toujours d’accueillir tous ceux qui veulent jouer au foot mais leurs expliquer qu’il y a des règles à respecter. Même si cela nous prend du temps, notre satisfaction est de voir les week-ends toutes nos équipes quelles que soient les catégories défendre les couleurs du club.»

Malgré la fermeture du collège de la ville en 2013, Le FC Saulxures-sur-Moselotte a su maintenir son nombre de licenciés. Aujourd’hui, ils sont 80 et le club engage chaque week-end six équipes dans les différents championnats.