Football en Pays de la Loire : tous les matches amateurs prévus entre le 6 et le 16 janvier reportés

"On préfère anticiper et on peut se le permettre car on a suffisamment de disponibilités plus tard dans la saison pour pouvoir se permettre de décaler ces matches-là", lance Didier Essor, président de la Ligue de Football des Pays de la Loire. Après s'être réunis ce mercredi soir et jeudi matin en visioconférence, les instances du football amateur ont décidé de reporter l'ensemble des rencontres de championnat et de coupes prévues entre le 6 et le 16 janvier inclus. L'importante hausse des cas de Covid-19 est évidemment la cause de ces nouveaux reports.

Une nouvelle réunion programmée le 17 janvier

Au regard de la multiplication des contaminations au Covid-19 et des restrictions d’accueil du public en vigueur depuis le 3 janvier (notamment l’interdiction des buvettes), et toujours dans la volonté d’accompagner au mieux les clubs dans cette période difficile, plusieurs mesures ont été adoptées", indique la Ligue de Football des Pays de la Loire dans un communiqué. Parmi ces décisions figurent notamment le report de toutes les compétitions régionales et départementales.

En attendant une nouvelle réunion dores est déjà programmée le 17 janvier entre la Ligue et ses 5 districts. Aucun match y compris les rencontres amicales, ne se dérouleront dans la région. Quant aux formations d'éducateurs, d'arbitres et de dirigeants, il a été acté qu'elles se tiendront en distanciel, jusqu'à nouvel ordre.