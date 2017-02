Football amateur : un disque pour le club de Dives-Cabourg

C’est rare dans le football amateur. Mil Mougenot, un musicien de la Côte Fleurie, a enregistré un disque pour rendre hommage aux valeurs du club de Dives-Cabourg. Sans oublier l’identité industrielle de Dives-sur-Mer.

Les grands clubs professionnels de football ont leur hymne officiel. Celui de Dives-Cabourg aussi ! Une initiative peu banale de Mil Mougenot, un chanteur de Dives-sur-Mer. Il vient de composer un disque pour ce club qui évolue en CFA 2 (5e division). Il y a trois titres sur ce cd dont « Comme un combattant » présenté comme l'hymne officiel du SU Dives-Cabourg écrit et interprété par Mil Mougenot. « J’ai d’abord été surpris par la démarche du club qui est venu me chercher ! Je suis allé voir un match et je me suis pris au jeu. Et sur l’excitation de ce premier match j’ai composé les paroles » se souvient l’artiste. Le refrain met en lumière la fraternité « tant que nous y mettrons du cœur, l’amitié et l’amour du sport, le SU Dives-Cabourg durera toujours ». Et son titre (Comme un combattant) résume à lui-seul le parcours du combattant imposé cette saison au club de la Côte Fleurie ! Après une longue bataille juridique pour faire reconnaître sa montée en CFA2, Dives-Cabourg a été intégré dans le groupe Rhône-Alpes – Auvergne – Corse ! Les joueurs partent donc en pleine nuit dans des autocars pour aller affronter leurs adversaires après des heures de transports ! Le cap des 10 000 km a déjà été franchi mais les Calvadosiens parviennent pour l’instant à se maintenir hors de la zone de relégation (11e sur 14)

L’ombre de Tréfimétaux

Ce disque évoque donc l'identité du club sans négliger celle de la ville de Dives-sur-Mer. Avec le souvenir de Tréfimétaux fermée il y a 30 ans avec dans la chanson titre des paroles destinées à rappeler la culture ouvrière « comme ton père se levait tôt pour mater le cuivre chez Tréfimétaux (….) envoie le ballon comme dans un bloc de béton ». L’allusion est indispensable pour Mil Mougenot «Je suis originaire de l’Est de la France mais j’habite à Dives. Et Tréfimétaux colle à la peau. On sent que ça a marqué profondément la population.» Les paroles mélangent les valeurs sportives et la culture ouvrière du club. C’est un hymne à la ville de Dives-sur-Mer où le public apprécie l'attitude des footballeurs, bien partis pour se maintenir en CFA 2 malgré les difficultés logistiques.

Et les trois chansons "Comme un combattant" ; "Bienvenue au SU Dives-Cabourg" et "La Valse des Tréfi" écrites, composées et interprétées par Mile Marie Mougenot

