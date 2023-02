Football américain : des ambitions pour les Stallions de Laval qui débutent leur saison

Alors bien sûr, pas de Rihanna à la mi-temps du match au stade Jean Yvinec à Laval. Mais du spectacle quand même pour ce premier match de la saison. Les Stallions de Laval accueillent l'Entente ligérienne (La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Basse-Goulaine). Xavier Alonso est le coach de l'équipe Séniors et le président du club depuis juin dernier : "effectivement, nous, c'est tombé comme ça. On va profiter de l'engouement du Super Bowl pour avoir peut-être un peu plus de monde au stade. En plus, les températures sont un peu plus clémentes. On aura plus de public pour cette rencontre que lors du match amical que nous avions disputé en décembre."

L'équipe première des Stallions évolue en D4, championnat du Grand Ouest. L'objectif est de jouer les premiers rôles annonce le président : "notre ambition, c'est de monter dès cette année en D3."

Un club ouvert à tous

Le club lavallois, créé en 2008, compte une centaine de licenciés avec trois sections : le foot US, le flag football (un dérivé du football américain) et le cheerleading. Un club vraiment ouvert à tous explique Xavier Alonso : "nous sommes un club familial où l'on accepte tout le monde, les filles, les garçons, de n'importe quel âge. Il y a de la place pour tout le monde dans nos différentes sections."

Un étalon comme emblème, des maillots tango et noir. Pas de doute, les Stallions disputent, certes, un sport US mais sont bien ancrés en Mayenne et à Laval.

Le match Laval / Entente ligérienne se dispute ce dimanche 19 février, à 14 heures, stade Jean Yvinec.