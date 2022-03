Football - amical : Les Girondins de Bordeaux menés par Alavès à la pause (0-1)

Au terme d'un premier acte avec du déchet technique, les Girondins sont menés (0-1) par Alavès. Les Espagnols ont su profiter d'un errement défensif bordelais pour ouvrir le score par Miguel De La Fuente (11ème). Derrière, Bordeaux a tenté, mais manque clairement de justesse dans la zone de vérité.

Un effectif remanié

En plus des nombreux internationaux absents, David Guion, l'entraîneur de Bordeaux doit se passer de Benoit Costil. Après l'épisode houleux entre certains ultras du club et l'ancien rennais, pendant et après le match face au MHSC, Benoit Costil n'est pas du déplacement à Bayonne. Ces coéquipiers lui ont apporté leur soutien cette semaine. Plus étonnant, Jimmy Briand, qui avait retrouvé le chemin de l'entraînement il y a peu, après une blessure, manque également à l'appel. Suspendus face à Lille le week-end prochain, Guilavogui et Marcelo sont au repos. Paul Baysse est lui de retour dans le groupe tout comme Rémi Oudin et Gaëtan Poussin (suspendus). Par contre, pas de Mehdi Zerkane à l'horizon.

Le calme du huis clos

Arrivés au Stade Didier Deschamps à 11H15, les Bordelais ont pénétré dans l'enceinte bayonnaise dans le calme. Aucun supporter n'était présent, ni sur le parking, ni au niveau de l'accès du stade. Même la mairie de Bordeaux a pris la parole cette semaine pour tenter de calmer les tensions.

Cap sur Lille

Avant de se déplacer à Lille, le champion en titre, dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1, samedi prochain, Bordeaux tente de retrouver un brin de confiance aujourd'hui à Bayonne. Dernier de Ligue 1 avec 5 points de retard sur Saint-Etienne, actuellement en position de barragiste, Bordeaux est dos au mur à neuf matches de l'issue de la saison et reste sur un frustrant succès à domicile.

Le groupe Bordelais à Bayonne

Le 11 de départ : Poussin - Mangas, Mwanga, Medioub, Kwateng - Ignatenko, Sissokho, Louis-Jean, Dilrosun, Adli (cap) - Niang. Remplaçants: Rouyard, Bakwa, Baysse, Depussay, Lacoux, Oudin, Pirringuel, Fransergio.