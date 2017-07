Football - Amical : Les Girondins sont venus à bout de la Real Sociedad

Troisième match de préparation et troisième civoitre pour les hommes de Jocelyn Gourvennec. Sous l'orage et une pluie diluvienne, ils ont battu (1-0) les Espagnols de la Real Sociedad grâce à un coup franc tardif de Thomas Touré.

Ce troisième match de préparation, n’avait pas grand-chose d’amical, et les Girondins ont su empocher la victoire en fin de match. Après deux victoires face à Niort (2-1) et Pau (2-0), celle-ci a été acquise aux dépend d’un adversaire autrement plus agressif.

En première période, malgré une nette domination, les Girondins, avec une équipe qui ressemblera très probablement à celle qui sera alignée en Europa League, ont dominé. Mais, face à une équipe de la Real Sociedad très remaniée ils ont peiné à réussir la dernière passe, et à concrétiser leurs occasions.

L'éclaircie vient de Touré

Au retour des vestiaires, la partie devient plus hachée, à la fois à cause des nombreux changements, et d’une équipe basque très agressive. Un tacle appuyé de Llorente sur Malcom (64e) a même déclenché un début de bagarre générale.

Mais c’est finalement sur le plan du jeu que les Bordelais ont répondu. Après une première alerte sur le but Basque, lorsque la reprise d’Alexandre Mendy a heurté la transversale, ils ont finalement emporté la décision grâce à Thomas Touré. Absent depuis neuf mois, le numéro 10 bordelais signe son retour en déposant un coup franc aux 20 mètres au ras du poteau. De quoi faire le plein de confiance avant le tour préliminaire d’Europa League, jeudi prochain.

La fiche du match

Real Sociedad 0-1 Girondins de Bordeaux

A Irun (Espagne), stade Gal.

Buts : Touré (85e) pour Bordeaux

Avertissements : Llorente (62e), Merquelanz (67e) pour la Real Sociedad, Sabaly (31e), Toulalan (64e) pour Bordeaux

Bordeaux : Costil – Sabaly (Guilbert, 72e), Toulalan (cap), (Verdon, 80e) Lewczuk(46e), Contento (Pellenard, 65e)- Arrambari (Vada, 46e), Lerager (Koundé, 76e), Sankharé (Touré, 72e) – Kamano (Boupendza, 83e), Malcom, Laborde (Mendy, 65e)

Les photos de la rencontre

Capitaine, Jérémy Toulalan mène ses hommes sur le terrain. © Radio France - Thomas Coignac

Younousse Sankharé provoque la défense. © Radio France - Thomas Coignac

Plus de photos à suivre...