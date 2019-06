Football- Luka Elsner nouveau coach de l'Amiens SC ? Le pari de la jeunesse !

Amiens, France

Nous voici enfin fixé ! Pas forcément le nom le plus en vue dans la valse des candidats, Luka Elsner s'apprête à s'engager avec l'Amiens SC. Âgé de 36 ans, le technicien slovène arrive de la deuxième division belge et du club de l'Union Saint-Gilloise. La fin d'un suspens de trois semaines, marqué par de nombreuses pistes sans succès, comme Pascal Dupraz , Gérard Lopez, ancien entraîneur de la réserve du Barça, ou encore Sabri Lamouchi. Mais Bernard Joannin, le président de l'Amiens SC aurait finalement jeté son dévolu sur Luka Elsner, après une série de trois rendez-vous.

Un profil francophone

Né à Ljubljana le 2 août 1982, Luka Elsner a des racines françaises. Son père, Marko Elsner, a évolué comme milieu de terrain sous les couleurs de l'OGC Nice entre 1987 et 1990. C'est donc tout naturellement que Luka Elsner a grandi sur la Côte d'Azur. Il a été formé chez les Aiglons, avant de revenir en Slovénie, avec 181 matches comme milieu sous les couleurs du NK Domzale, entre 2004 et 2010.

2 titres de première division plus tard, Luka Elsner a pris sa retraite dés l'âge de 31 ans pour devenir l’assistant puis l'entraîneur de l'équipe première, entre 2013 et 2016. Passé ensuite par un autre club slovène, le NK Olimpija et un club chypriote, le Pafos FC, Luka Elsner a atterri en Belgique le 1er juillet 2018, avec l'Union Saint-Gilloise. Après une première saison réussie, une troisième place en deuxième division et une demi-finale en Coupe nationale, le voici donc à Amiens pour prendre la suite de Christophe Pélissier, parti pour trois saisons au FC Lorient, en Ligue 2.

Quel staff pour l'accompagner ?

Cette arrivée n'est pas sans conséquences sur la composition du nouveau staff. La saison prochaine, Luka Elsner sera vraisemblablement accompagné d'Oswald Tanchot comme adjoint. Aussi sur les tablettes du club picard, l'ancien entraîneur du Havre était jusque là suggéré pour former un duo avec Pascal Dupraz.

Le staff technique connaîtra de toute évidence un sérieux lifting, avec les départs déjà actés de Jean-Marie Stephanopoli et Olivier Lagarde, l'entraîneur des gardiens, parti dans les valises de Christophe Pélissier à Lorient. Un départ déjà comblé : la suite sera prise par Olivier Blondel, qui officiait jusque là en équipe réserve.

Les pièces du puzzle s'assemblent donc progressivement, à 15 jours de la reprise ! Pour rappel, l'Amiens SC commencera sa troisième saison à Nice, le samedi 10 août. Une saison bien évidemment à suivre en intégralité sur France Bleu Picardie !