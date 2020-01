Football : ancienne gardienne de l'équipe de France, Bérangère Sapowicz rejoint France Bleu Hérault

Ex gardienne de but du PSG et des Bleues, Bérangère Sapowicz rejoint l'équipe des consultants de France Bleu Hérault. Elle commentera certains matchs en direct avec Bertrand Queneutte et participera à l'émission quotidienne 100% Paillade, consacrée au MHSC.